Доба під впливом контрастів: які примхи підготувала погода для Дніпра

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та комфортну весняну температуру.

Температура повітря поступово зростиме до +14 градусів / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

14 квітня в Дніпрі +5…+14°, без опадів

Вдень вітер до 6 м/с, мінлива хмарність

Вночі можливі заморозки на ґрунті

У вівторок, 14 квітня, у Дніпрі прогнозується переважно комфортна весняна погода з мінливою хмарністю та без істотних опадів.

За даними метеорологічного сервісу Sinoptik, ранок у місті розпочнеться з відносно прохолодної температури близько +5°C о 06:00, однак через вітер відчуватиметься як +3°C. До 09:00 повітря прогріється до приблизно +8°C. У цей час очікується підвищена вологість — до 89%.

Денна температура та умови

У денні години температура поступово зростатиме. Близько 12:00 прогнозується до +12°C, а максимальне значення дня очікується близько 15:00 — до +14°C. У цей період погодні умови будуть найбільш стабільними, а вологість знизиться до 31–41%, що забезпечить комфортні умови перебування на вулиці.

Вечірній прогноз

Увечері збережеться помірно тепла погода: близько +14°C о 18:00 та приблизно +12°C о 21:00. Небо залишатиметься частково хмарним, а вологість поступово зростатиме до близько 50%.

Вітер протягом доби змінюватиме силу — від 2,6 м/с у ранкові години до 6 м/с удень, переважно північно-західного напрямку. Атмосферний тиск залишатиметься відносно стабільним — у межах 754–752 мм рт. ст.

Світловий день 14 квітня розпочнеться о 05:52, захід сонця очікується о 19:29. Ймовірність опадів залишатиметься низькою — до 8%.

Погода в Дніпрі 14 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Попередження про заморозки

Додатково зазначається, що у Дніпрі та області в нічні та ранкові години можливі заморозки на поверхні ґрунту 0…-4°C. Рівень небезпечності — I (жовтий). Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

Народні прикмети

Народні спостереження також свідчать: якщо ніч ясна і тече тепла вода, то літо буде теплим і сухим. У цей період також відзначають розпускання бузку та активність лісових мурашок.

Якою буде погода в Україні впродовж тижня - прогноз Синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що протягом тижня в Україні переважатиме тепла, переважно суха погода з періодичними опадами та нічними заморозками. На початку тижня в більшості регіонів очікується дещо прохолодніша погода, однак уже ближче до вихідних температура поступово підвищиться до +16…+21°C. Опади прогнозуються переважно в середині тижня. Також у вихідні дощі можливі на півдні країни, де місцями очікується посилення вітру та короткочасне похолодання.

Як повідомляв Главред, 14 квітня у Рівненській області очікується потепління до +13…+18°C удень, без опадів. Вночі можливі заморозки 0…-3°C та слабкий туман.

Також у Житомирській області цього тижня очікується різкий контраст температур - від нічних морозів до по‑весняному м’якого тепла. За даними Житомирського обласного центру з гідрометеорології, погода з 14 по 17 квітня змінюватиметься поступово: від сухих і холодних ночей до дощових та прохолодніших днів наприкінці тижня

Крім цього, 14 квітня в Україні переважно буде без опадів, лише на сході можливий дощ. Температура вдень становитиме +11…+16°, на Закарпатті - до +19°.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

