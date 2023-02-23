На вихідних Україну накриє аномальна погода: синоптики дали різкий прогноз

Очікуються і опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу, на дорогах може бути ожеледиця і тумани.

Прогноз погоди в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця лютого запам'ятається невеликими морозами і помірними опадами.

За даними сайту meteoprog.com, у п'ятницю, 24 лютого, дещо потеплішає. Так, температура повітря вночі на більшості українських територій становитиме -4... + 1, а у східних областях - -12 ... -7.

При цьому, вдень термометри покажуть приблизно однакову температура по всій Україні – від 0 до +5, а в південній половині та на Прикарпатті +5...+10.

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Також очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу у західних, центральних та північних областях, а на дорогах можлива ожеледиця. Вітер буде південним або південно-західним, зі швидкістю 7 – 12 м/с.

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У суботу та неділю, 25-26 лютого, погода буде нестійкою. Температура повітря вночі становитиме -2...+3, вдень 0...+5, а в південних областях протягом доби градусники покажуть +3 ... +8.

При цьому також очікуються і опади у вигляді снігу, мокрого снігу і дощу, на дорогах може бути ожеледиця і тумани. Вітер змінних напрямків, 5 – 10 м/с.

Погода на початок березня в Україні

Згідно з попередніми прогнозами, березень почнеться в Україні потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях.

Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

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Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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