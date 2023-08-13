На небі навіть не буде хмар: Україну накриває справжній пекло

Найхолодніше буде у Сумській області, а найтепліше – у Миколаївській області.

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Прогноз погоди в Україні 14 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 14 серпня стане теплішою. Температура повітря підвищиться до 32 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 14 серпня

В Україні у цей день погода буде трохи хмарною. Синоптики не прогнозують опадів 14 серпня. У цей день вітер буде західних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 27-32°", - йдеться у повідомленні.

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Прогноз погоди в Україні 14 серпня / фото: meteoprog

Температура підвищиться до +33

За даними meteoprog, 14 серпня температура в Україні підвищиться до 33 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Миколаївської області. Всього на 1 градус нижчою температура буде на території Закарпатської, Вінницької, Житомирської, Київської, Кіровоградської та Одеської областей.

Найхолодніше буде в Сумській області. Там температура повітря буде максимум 27 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 14 серпня / фото: meteoprog

Погода 14 серпня в Києві

Погода у Києві 14 серпня буде з невеликою хмарністю. У цей день опадів не прогнозують. Вітер буде західним, а його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 13-18°, вдень 27-32°; у Києві вночі 14-16°, вдень близько 30°", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди в Україні 14 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

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