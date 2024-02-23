Потужний вітер зі швидкістю 20 м/с: Україну накриває штормова погода

У західних областях України синоптики прогнозують дощі. У цей день можуть зійти снігові лавини.

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Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / фото: pexels

Погода в Україні 24 лютого буде майже сухою. Синоптики прогнозують у цей день сильні пориви вітру у багатьох областях. Там швидкість вітру буде 15-20 м/с, оголошено І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Через негоду може бути порушений рух транспорту.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / фото: ventusky

Погода 24 лютого

В Україні 24 лютого буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ у західних областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру.

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"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Прикарпатті, Одещині та в Криму до 15° тепла; у східних, Сумській, Полтавській та Запорізькій областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 24 лютого в деяких областях буде дощ. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -1...+5 градусів. Найтепліше буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / фото: meteoprog

Погода 24 лютого у Києві

У Києві 24 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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