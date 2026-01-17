Рус
Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме

Маріна Фурман
17 січня 2026, 10:03
928
Магнітна буря може вплинути на самопочуття людини.
магнитная буря
Землю накрила магнітна буря / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яка потужність магнітної бурі
  • Як довго триватиме геомагнітний шторм

У суботу, 17 січня, Землю накрила потужна магнітна буря. Її геомагнітна активність досягла К-індексу 5.9, що прирівнюється до "червоного рівня". Про це свідчать дані з Meteoagent.

Сьогодні вплив корональної діри став геоефективним - це ще більше підвищило швидкість сонячного вітру. Ймовірність STORM G1 значно зросла.

відео дня

Потужна магнітна буря з К-індексом 5.4 спостерігалася і днем раніше, 16 січня.

Очікується, що у неділю, 18 січня, сила природного знизиться до К-індексу 4.7.

Як може реагувати людський організм на магнітні бурі

Спеціалісти попереджають, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Відомо, що під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися наступні реакції:

  • зміни в кровообігу;
  • некоректна робота вегетативної нервової системи;
  • головний біль;
  • підвищення ризик аритмії;
  • стрибки артеріального тиску;
  • зниження настрою;
  • відчуття загальної слабкості.
Потужна магнітна буря вдарила по Землі: скільки днів штормитиме
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Як діяти під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Краще обмежити вживання смаженої та жирної їжі. Їжте більше фруктів, горіхів та риби.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої можна замінити трав'яним чаєм.

Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. При цьому не варто перевантажувати своє тіло спортом. Все має бути в міру.

Читайте також:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
