Морози, мокрий сніг і дощ: якою буде погода в Україні у найближчі дні

Погода в Україні погіршиться/ pixabay

У середу, 23 лютого, погода в Україні не усіх порадує – у низці областей варто готуватися до опадів. При цьому вночі вдарять морози.

Проте на частині території країни все ще зберігатиметься плюсова температура, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 23 лютого

У середу, 23 лютого, у західних областях держави вночі і вранці варто очікувати на дощ з мокрим снігом, при цьому найбільше опадів очікується у закарпатській області. На решті території опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +2 до +9 вдень, від -3 до +5 вночі.

Погода в Україні 23 лютого

Погода в Україні 24 лютого

У четвер, 24 лютого, в Україні розпогодиться. Вночі випаде мокрий сніг. Вдень опадів варто очікувати лише в Луганській області і на території тимчасово окупованого Криму. На решті території держави буде хмарно з проясненнями.

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Температура повітря коливатиметься від +4 до +10 вдень, від -4 до +5 вночі.

Погода в Україні 24 лютого

Погода в Україні 25 лютого

У п’ятницю, 25 лютого, дощова погода повернеться у низку регіонів України. дощ литиме у східних, південно східних областях, а також у двох північно-західних – Волинській та Рівненській. На решті території держави буде хмарно з проясненнями.

Температура повітря коливатиметься від +4 до +10 вдень, від -6 до 0 вночі.

Погода в Україні 25 лютого

Раніше повідомлялося, що зима в Україні триватиме аномально мало, а вже найближчими днями на території майже всієї країни очікується погіршення погодних умов.

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