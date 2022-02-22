Сонце пригріє вже по-весняному, але дощі зіпсують все: зима в Україні закінчиться не за календарем

Синоптик розповіла про аномально коротку зиму / УНІАН

Зима в Україні триватиме аномально мало, а вже найближчими днями на території майже всієї країни очікується погіршення погодних умов.

Такий прогноз озвучила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що весна в Україну прийде досить рано, писати "НВ".

Синоптик радить готуватися до мінливої погоди в найближчі тижні.

"Надалі трохи температура знизиться, це пов'язано з тим, що опади будуть припинятися. На території України, починаючи з четверга, почне впливати поле підвищеного тиску і, як ви пам'ятаєте, якщо у нас підвищений тиск, немає опадів, більше прояснень, вночі можуть бути морози, тому що повітряна маса ще більш прохолодна, хоча і відносно тепла, як для цього періоду", - зазначила синоптик.

За її словами, така тенденція збережеться до кінця лютого і перших днів березня.

Реклама

"Вночі невеликий мінус, вдень невеликий плюс. Тобто вдень в найближчі кілька днів буде в межах +1... + 6°C. надалі дещо знизиться, але все одно плюсова температура в денні години нам забезпечена", - зазначила синоптик.

Погода на завтра, 23 лютого

Згідно з прогнозом синоптика, 23 лютого хіба що в західних і південно-східних областях можуть бути опади.

"Переважно це опади рідкої фази, дощі, ну хіба що в Карпатах, так, ще залишається той осередок зими, там ще й сніг лежить досі до 70 сантиметрів, подекуди і вище. І там все ж, якщо на заході завтра ще трохи дощ буде, то в Карпатах все ж це буде у вигляді снігу і мокрого снігу. Але надалі якраз вже з четверга, все ж у більшості регіонів більше прояснень буде і відповідно менше опадів", - підсумувала Птуха.

читайте такожВріже мороз під -15°: українці дізналися крижаний прогноз з різким похолоданнямРаніше доктор географічних наук, фахівець з клімату Світлана Бойченко розповіла, що погода в Україні навесні 2022 буде холодною - нас чекають мінусові температури та снігопади, а куртки доведеться не ховати аж до самого літа.

Також синоптики прогнозували, що дві останні тижні зими в Україні будуть дощовими і холодними, а кінець сезону ознаменується практично весняною погодою.

Читайте також: