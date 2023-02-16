В Україні різко зіпсується погода: синоптики назвали дату шторму

Сніг і дощ прогнозується в західних і місцями центральних областях, на решті території України сухо.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими вихідними буде сніжною та дощовою. Як прогнозують синоптики, очікуються поривчастий та штормовий вітер.

Синоптик Ігор Кибальчич додає, що на вихідних відчутно потеплішає.

17 лютого

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Сніг і дощ прогнозується в західних і місцями центральних областях, на решті території України сухо. У східних та північних областях у нічний час очікуються морози на рівні -15...-10 градусів, на решті території -5...0. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть -1... + 4 градуси, на півночі Лівобережжя -6 ... -1.

18-19 лютого

По всій Україні погіршиться погода - очікується сніг з переходом у дощ. Однак потеплішає - в нічний час прогнозується до -1...+4 градусів вночі, в денні години повітря прогріється до 2-7 градусів тепла.

У західних і південних областях градуси будуть по-справжньому весняними - від 8 до 13 з позначкою "плюс".

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Раніше синоптик Віталій Постригань зазначав, що погода в Україні в лютому нагадає всім про зиму. У першій декаді лютого українці відчують, як виглядає справжня зимова і морозна казка. Як написав синоптик, за попередніми розрахунками, зимова і морозна погода триватиме до кінця лютого.

Погода в Україні цієї зими дивує передами температур, а останній її місяць приніс з собою морози. Синоптики припускають, що в березні холодні "сюрпризи" можуть тривати і після закінчення зими.

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