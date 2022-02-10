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Максимальне потепління в лютому: українцям пообіцяли +13° і назвали дати

10 лютого 2022, 14:56

Більшість території України вже перебуватиме в полі високого тиску.

C найближчого понеділка почнеться потепління
/ liveinternet.ru

В Україні наприкінці тижня очікується зниження нічної температури нижче нуля, розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"За попередніми розрахунками, з другої декади лютого повернення серйозних морозів ми поки не бачимо", - сказала вона в коментарі РБК-Україна.

Синоптик попередила, що з другої половини суботи більшість території України вже перебуватиме в полі високого тиску. У денні години по більшості областей переважатиме погода без опадів. Неділя і більшу частину понеділка Україна перебуватиме під впливом антициклону.

Вона повідомила, що на вихідних нічні температури знизяться. У ніч на неділю і в ніч на понеділок у Києві температура може впасти до 4-5 градусів морозу. Але вдень переважатимуть плюсові температури-3-4 градуси в неділю і понеділок.

Коли чекати на потепління

Опади в останній робочий день тижня прогнозуються на північному заході країни, повідомляє Український гідрометцентр.

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Зазначається, що температура повітря на заході країни становитиме від 5-7 градусів тепла у Львові, на Волині, Рівненщині та Тернопільщині, до 8-10 градусів в Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Мінлива хмарність і 12-13 градусів тепла прогнозуються в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях і в Криму. При цьому вночі з четверга на п'ятницю в цій частині країни стовпчики термометрів будуть в межах нуля.

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Найхолодніше буде на сході України. Вночі в Донецькій, Луганській, Харківській та Сумській областях прогнозується до -1 градуса, а протягом дня +3 +6 градусів.

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