Максимальна спека і сильні зливи: до України мчить скандинавський циклон

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні 27 травня очікується теплою, але можливі невеликі дощі. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, дощі "підкине" скандинавський циклон.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до + 20 + 25 градусів. Уздовж північних районів північних і західних областей може бути прохолодніше, +18 +22 градуси.

У південній частині України буде місцями + 25 + 27 градусів.

Вітер в Україні 27 травня залишиться поривчастим, подекуди до сильних поривів, до 15-20 метрів в секунду.

"Скандинавський циклон Hannah крутить фронтами і закидає час від часу в Україну потрібні для рослин дощі. Невеликі дощі пройдуть вранці та вдень на Волині, Рівненщині, Карпатах, місцями на Луганщині. У денні години в більшості областей України - суха пауза. Увечері в п'ятницю дощі, невеликі і помірні, очікуються в західних і північних областях (крім Чернівецької області та Сумщини). На решті території України ввечері опади малоймовірні", - розповіла Діденко.

У Києві 27 травня вночі та вдень - переважно без опадів. Дощі можливі у вечірні години. Вітер західний, поривчастий, часом до сильного. Температура повітря протягом дня +21 +23 градуси.

У суботу по Україні пройдуть локальні дощі, а в неділю опадів не буде.

"Температурний фон стане тьмянішим, трохи знизиться температура повітря, проте не на багато, на кілька градусів, в межах термічного комфорту", - уточнила Діденко.

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