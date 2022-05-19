Спеки не буде: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травня

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі два тижні буде нестабільною. За прогнозом синоптиків, спека буде змінюватися різким похолоданням, а сонячні дні - дощами з грозами.

За даними ресурсу Gismeteo в Києві найхолодніше буде 18 і 22 травня - температура повітря складе 12 градусів. Також в ці дні буде дощити. Крім того, опади очікуються і 21, 23, 30 і 31 травня. Найтепліші дні будуть в кінці місяця - 26-31 травня - термометри покажуть до 25 градусів.

В Одесі у найближчі два тижні мінімальна температура повітря складе 16 градусів, 23 травня. В інші дні вона буде на один-два градуси вище. Найтеплішим днем буде субота, 21 травня - тоді стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Дощі очікуються 18, 19, 22 і 23 травня.

В Львові найхолодніше буде 18 і 22 травня - температура повітря складе 12-13 градусів. В інші дні буде набагато тепліше - від 20 до 28 градусів. Однак також очікуються і дощі з грозами, а саме 21, 23, 24, 27-31 травня.

В Харкові найхолоднішими днями стануть 18 і 22-24 травня - термометри покажуть від 12 до 15 градусів. Дощитиме 18, 20-22, 25, 27-28, 30 і 31 травня, при цьому грози очікуються 21 травня. До кінця місяця температура повітря складе 22-24 градуси.

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