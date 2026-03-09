Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце 'вдарить' найсильніше

На Сонці за добу відбулося 5 спалахів.

Магнітна буря / Фото: згенероване ШІ

Ви дізнаєтесь:

Якого рівня магнітна буря накрила Україну 9 березня

Який прогноз сонячної активності на 9-11 березня

Чи відбулися спалахи на Сонці

Геомагнітна ситуація над Україною на початку тижня залишається нестабільною. Попри відсутність потужних спалахів на Сонці, планета перебуває під впливом сонячного вітру, що створює помітне напруження. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 9 березня, спостерігається помірне збудження магнітосфери. Рівень активності тримається на позначці К-індексу 3,7 (зелений рівень). Хоча така активність класифікується як слабка, зафіксовано високий рівень геомагнітного шуму, що може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

У вівторок, 10 березня, інтенсивність сонячного впливу почне знижуватися. Рівень активності впаде до К-індексу 3, що відповідає спокійному стану магнітного поля Землі. Проте чутливим людям все ще варто приділяти увагу своєму самопочуттю протягом дня.

У середу, 11 березня, геомагнітна ситуація остаточно стабілізується. Очікується низька активність із К-індексом 2,7, що не становить загрози для роботи техніки чи здоров'я людей.

Магнітні бурі в березні / Фото: скріншот meteoagent.com

Чи зафіксовано спалахи на Сонці

За даними спостережень EarthSky, на Сонці спостерігаються лише звичайні спалахи класу C та слабкі класу B. За останню добу зафіксували п’ять спалахів (два класу C та три класу B).

Наразі на видимій із Землі стороні Сонця спостерігають чотири пронумеровані активні області. Також зі сходу з'являються нові області сонячних плям, яким поки що не присвоєно номери, але їх уже можна помітити за спалахами.

Усі ці області мають альфа- або бета-конфігурацію, що свідчить про низький потенціал потужних спалахів. За останні 24 години експерти не зафіксували викидів корональної маси, спрямованих у бік Землі.

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфограіка: Главред

Кому варто бути обережними

У дні навіть слабких магнітних коливань метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні серцево-судинні захворювання, варто приділити особливу увагу здоров'ю. Організм може реагувати на "магнітний шум" головним болем, коливаннями тиску та швидкою втомлюваністю.

Як захистити організм:

Важливо лягати спати в один і той самий час, забезпечуючи собі щонайменше 7-8 годин відпочинку. Мінімізуйте інтенсивні фізичні тренування та намагайтеся уникати стресових ситуацій чи емоційних перенавантажень. Пийте достатню кількість чистої води. Рекомендується тимчасово відмовитися від міцної кави, енергетиків та алкоголю на користь трав’яних чаїв. Легка прогулянка допоможе покращити кровообіг та полегшити загальний стан.

Про джерело: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральне відомство в складі Міністерства торгівлі США, відповідальне за вивчення та моніторинг стану океанів, атмосфери, клімату, погодних умов і екологічних систем. Штаб-квартира NOAA розташована у місті Сілвер-Спрінг, штат Меріленд. NOAA проводить прогнозування погоди та моніторинг кліматичних змін, відстежує магнітні бурі, сонячну активність і геомагнітні поля, координує національні метеорологічні служби США, займається охороною морських ресурсів, управлінням рибальством і вивченням океанічної екосистеми й підтримує супутникові програми спостереження Землі.

