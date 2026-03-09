Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце "вдарить" найсильніше

Руслана Заклінська
9 березня 2026, 08:42
На Сонці за добу відбулося 5 спалахів.
Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце 'вдарить' найсильніше
Магнітна буря / Фото: згенероване ШІ

Ви дізнаєтесь:

  • Якого рівня магнітна буря накрила Україну 9 березня
  • Який прогноз сонячної активності на 9-11 березня
  • Чи відбулися спалахи на Сонці

Геомагнітна ситуація над Україною на початку тижня залишається нестабільною. Попри відсутність потужних спалахів на Сонці, планета перебуває під впливом сонячного вітру, що створює помітне напруження. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 9 березня, спостерігається помірне збудження магнітосфери. Рівень активності тримається на позначці К-індексу 3,7 (зелений рівень). Хоча така активність класифікується як слабка, зафіксовано високий рівень геомагнітного шуму, що може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

відео дня

У вівторок, 10 березня, інтенсивність сонячного впливу почне знижуватися. Рівень активності впаде до К-індексу 3, що відповідає спокійному стану магнітного поля Землі. Проте чутливим людям все ще варто приділяти увагу своєму самопочуттю протягом дня.

У середу, 11 березня, геомагнітна ситуація остаточно стабілізується. Очікується низька активність із К-індексом 2,7, що не становить загрози для роботи техніки чи здоров'я людей.

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце 'вдарить' найсильніше
Магнітні бурі в березні / Фото: скріншот meteoagent.com

Чи зафіксовано спалахи на Сонці

За даними спостережень EarthSky, на Сонці спостерігаються лише звичайні спалахи класу C та слабкі класу B. За останню добу зафіксували п’ять спалахів (два класу C та три класу B).

Наразі на видимій із Землі стороні Сонця спостерігають чотири пронумеровані активні області. Також зі сходу з'являються нові області сонячних плям, яким поки що не присвоєно номери, але їх уже можна помітити за спалахами.

Усі ці області мають альфа- або бета-конфігурацію, що свідчить про низький потенціал потужних спалахів. За останні 24 години експерти не зафіксували викидів корональної маси, спрямованих у бік Землі.

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце 'вдарить' найсильніше
Симптоми впливу магнітної бурі / Інфограіка: Главред

Кому варто бути обережними

У дні навіть слабких магнітних коливань метеозалежним людям, а також тим, хто має хронічні серцево-судинні захворювання, варто приділити особливу увагу здоров'ю. Організм може реагувати на "магнітний шум" головним болем, коливаннями тиску та швидкою втомлюваністю.

Як захистити організм:

  1. Важливо лягати спати в один і той самий час, забезпечуючи собі щонайменше 7-8 годин відпочинку.
  2. Мінімізуйте інтенсивні фізичні тренування та намагайтеся уникати стресових ситуацій чи емоційних перенавантажень.
  3. Пийте достатню кількість чистої води. Рекомендується тимчасово відмовитися від міцної кави, енергетиків та алкоголю на користь трав’яних чаїв.
  4. Легка прогулянка допоможе покращити кровообіг та полегшити загальний стан.

Вас також може зацікавити:

Про джерело: Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA)

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (англ. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) — федеральне відомство в складі Міністерства торгівлі США, відповідальне за вивчення та моніторинг стану океанів, атмосфери, клімату, погодних умов і екологічних систем. Штаб-квартира NOAA розташована у місті Сілвер-Спрінг, штат Меріленд.

NOAA проводить прогнозування погоди та моніторинг кліматичних змін, відстежує магнітні бурі, сонячну активність і геомагнітні поля, координує національні метеорологічні служби США, займається охороною морських ресурсів, управлінням рибальством і вивченням океанічної екосистеми й підтримує супутникові програми спостереження Землі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:16Україна
Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

08:36Світ
Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

06:51Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Затяжна магнітна буря атакує Україну: коли цей шторм піде на спад

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Китайський гороскоп на сьогодні, 9 березня: Щурам - сварки, Кролям - проблеми

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Монстр із тропіків: в Індонезії спіймали найдовшу змію в історії

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди

Буде майже +20 градусів: синоптики здивували раптовою зміною погоди

Останні новини

09:35

Всесвіт знімає випробування: трьом знакам зодіаку стане легше вже цього тижня

09:22

"Мама робить все": син Сумської розкрив правду про свою сестру-відлюдницю

09:16

РФ передислокувала шість Ту-22М3: названо терміни нового ракетного удару

09:06

Поминальні суботи Великого посту 2026 року: що важливо зробити

08:42

Магнітна буря накрила Україну: відома дата, коли Сонце "вдарить" найсильніше

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
08:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 9 березня (оновлюється)

08:36

Україна відправила дрони-перехоплювачі для захисту баз США на Близькому Сході

08:18

Карта Deep State онлайн за 9 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:02

США наказали дипломатам терміново залишити Саудівську Аравію — NYT

Реклама
08:02

Чергове потепління стосунків США-Росія: Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

06:51

Окупанти посилили наступ, є просування: в DeepState назвали напрямок

05:33

Чому вхідні двері в СРСР відчинялися всередину: несподівана відповідь

05:00

Кольори минулого повертаються: дизайнери назвали 5 трендових відтінків 2026 року

04:30

"Вдарить по РФ": що буде з Росією після іранської кампанії Трампа

03:16

"Оточений": Кріштіану Роналду показав усіх своїх жінок

03:00

Вчені розкрили правду про паралельні всесвіти — відповідь приголомшила всіх

02:03

Стиляга на всі часи: Максим Галкін засвітився в несподіваному образі

01:33

Ексчоловік Брітні Спірс дав коментар про зірку-злочинницю

08 березня, неділя
23:58

"Мій прайм-тайм": відома співачка показала себе на горщику

23:28

Години відключення електроенергії 9 березня: нові графіки для Києва та області

Реклама
23:05

Археологи знайшли та скоштували 150-річний алкоголь: що пили на Дикому ЗаходіВідео

22:48

"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

22:27

Путіна "зливають": розкрито несподіваний сценарій змови в РФ

22:06

Що іноземці не розуміють в Україні - від візитів до гумору

22:01

РФ стягує сили для удару: комбат розкрив стратегічний задум ворога на півдні

21:24

Собака, яку приспали, несподівано нагадала про себе: неймовірна історія вразила Мережу

21:12

Графіки суттєво скоротили: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 9 березняФото

20:35

Гороскоп на завтра 9 березня: Дівам - гарні новини, Скорпіонам - проблема

20:35

Навіщо виносити подушки і ковдри на вулицю в березні: простий лайфхак здивував багатьох

20:14

Менше "жировиків", більше плодів: експерт розкрив схему обрізки абрикосаВідео

20:08

Як правильно сушити волосся: помилки, яких краще уникати

19:53

Чому Путіна зраджує власне оточення: Ейдман розкрив причинуПогляд

19:30

Фіцо шантажує Україну через кредит ЄС: погрожує "перейняти естафету" від Орбана

19:02

Потепління на Житомирщині: синоптики попередили про різкий стрибок температури

18:33

Кримськотатарський слід: які звичні українські слова мають тюркське коріння

18:31

Є пошкодження і втрати: об'єкти Нафтогазу під масованими ударами РФ

18:13

Влупить +17: якою буде погода найближчим часом

18:12

Що буде з людиною, якщо вона буде брехати: священник назвав наслідки

17:43

Україна – Швеція: збірна стикнулася з кадровими проблемами, хто не зіграє

17:28

"Військова мафія": МЗС відповіло на істерику Сійярто через викрадені гроші Ощадбанку

Реклама
17:15

Melovin висловився про зради у стосунках з екснареченим: "Чи буде хлопець"

17:04

Україна направить фахівців на Близький Схід: Зеленський розкрив мету місії

16:51

Виростуть справді великі бульби: чим варто обробити картоплю перед посадкою

16:27

ЗСУ звільнили понад 400 кілометрів територій: Зеленський назвав напрямок

16:06

Довгоочікуване потепління прийде у Дніпро: коли будуть найтепліші дні тижня

15:53

Жменя тирси — і коріння як у джунглях: метод, який здивував городників

15:47

Що не можна робити на Сорок святих: заборони у свято 9 березня

15:27

РФ готує масштабний весняний наступ: Зеленський розкрив, які міста є ціллю ворога

15:01

Ситуація на Близькому Сході змінює правила: експерт розкрив ризики для України

14:33

Україну накриває весняне потепління: де буде найтепліше

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти