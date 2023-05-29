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В Україну увірветься похолодання: синоптики розповіли, де чекати + 7

Марія Тупік
29 травня 2023, 19:50 оновлено 29 травня, 20:11
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Температура повітря вночі в Україні очікується +10 +16 градусів, а в західних і північних областях похолодає до +7.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні з 30 травня буде дощовою. Як прогнозують синоптики, мокра і штормова погода очікується до 2 червня.

Синоптик Укргідрометцентру повідомляють про грози в Україні.

За прогнозом синоптиків, в найближчі дві доби в південно-східній частині країни і Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території, а також 1 червня в Україні буде без опадів.

При цьому в п'ятницю, 2 червня, за прогнозом також буде без опадів, лише в західних і північних областях вдень можливі короткочасні дощі і грози.

Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується +10 +16 градусів, а в західних і північних областях місцями можливі +7 +9, вдень +21 + 27.

При цьому 30 і 31 травня на сході і південному сході країни очікується +18 +24 градусів.

Температура в п'ятницю, 2 червня, вночі прогнозується +8 +14, а в південних областях до +17.

Вдень синоптики прогнозують + 22 +28 градусів, а в східній частині +19 + 25.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Погода на літо 2023

Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в наприкінці травня-початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.

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Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.

Дивіться відео гороскоп для кожного знака зодіаку на травень:

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