В Україну увірветься похолодання: синоптики розповіли, де чекати + 7

Погода в Україні з 30 травня буде дощовою. Як прогнозують синоптики, мокра і штормова погода очікується до 2 червня.
Синоптик Укргідрометцентру повідомляють про грози в Україні.
За прогнозом синоптиків, в найближчі дві доби в південно-східній частині країни і Криму очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території, а також 1 червня в Україні буде без опадів.
При цьому в п'ятницю, 2 червня, за прогнозом також буде без опадів, лише в західних і північних областях вдень можливі короткочасні дощі і грози.
Вітер північно-східний з переходом на західний, 3-10 м/с.
Температура повітря вночі очікується +10 +16 градусів, а в західних і північних областях місцями можливі +7 +9, вдень +21 + 27.
При цьому 30 і 31 травня на сході і південному сході країни очікується +18 +24 градусів.
Температура в п'ятницю, 2 червня, вночі прогнозується +8 +14, а в південних областях до +17.
Вдень синоптики прогнозують + 22 +28 градусів, а в східній частині +19 + 25.
Погода на літо 2023
Метеоролог Вазіра Мартазінова не виключає, що в наприкінці травня-початку червня в Україні можливо похолодання. Вона прогнозує початок справжнього літа з другої половини червня.
читайте також"Будуть складні дні": 4 міста, які можуть потрапити під масований удар-прогноз для України
Також про спекотне літо попереджає народний синоптик Володимир Деркач. Він прогнозує нові температурні рекорди.
Дивіться відео гороскоп для кожного знака зодіаку на травень:
Читайте також: