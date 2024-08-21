В Україні вшкварить +38 градусів: у яких областях посилиться спека

У частині областей температура повітря зросте ще більше.

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Погода в Україні - у нашій державі вдарить+38 градусів/ depositphotos.com/ua

Погода в Україні відзначиться ще більшим зростанням температури. У четвер, 22 серпня, на сході, півдні та в більшості центральних областей спека посилиться – стовпчики термометрів показуватимуть +33…+38 градусів.

У західних областях, а також на Житомирщині, Київщині та Вінниччині спека послабне до +25…+29 градусів, на заході місцями до +23…+25 градусів. На Сумщині та Чернігівщині очікується +30…+34 градуси. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Загалом в Україні переважатиме суха погода, хіба по південній частині України та на заході подекуди завтра можливі локальні короткочасні грозові дощі", – зазначила вона.

Погода в Україні 22 серпня/ meteoprog

Погода в Києві – спека трішки ослабне

Також синоптикиня розповіла, що у столиці України очікується послаблення спеки. Температура повітря буде трішки нижчою 22, 23 і 24 серпня, на День Незалежності України.

"Температура повітря знизиться до притомніших +25…+29, часом ще заблукає +30 градусів. Проте в неділю та понеділок (25 і 26 серпня – ред.) сильна кусюча спека у столицю повернеться. Стовпчики термометрів знову вчепляться градусною лапою за гарячу гілку. І розгойдаються до +35 градусів і, можливо, вище", – попередила Діденко.

Погода в Києві на тиждень/ Facebook Діденко

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня Наталія Діденко розповіла, коли спека в Україні відступить – стала відома дата. Проте спека відступить лише в частині областей, а в деяких регіонах вона продовжить триматися.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує нестерпна спека – стало відомо, до яких температур "розсмажить" регіони. Синоптики попереджають, що в Україну скоро прийде похолодання.

Нагадаємо, повідомлялося, що сильна спека +39 градусів накриє Україну – стали відомі дати. Метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 19 по 25 серпня. Він назвав дати, коли спека буде найсильнішою, і розповів, у яких областях варто бути готовими до дуже високих температур.

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