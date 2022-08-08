Коли вріжуть сильні морози: українців попередили про аномальну зиму

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Найближча зима сезону 2022/2023 в Україні не буде дуже холодною, заявив директор Українського метеорологічного центру Микола Кульбіда.

Як підкреслив він в інтерв'ю kp.ua, ймовірність холодної зими для України - мізерна.

"Всі зими у нас з температурним режимом вище норми. Це не виключає морозних періодів, можливо, навіть сильних. Але вони будуть короткі і на загальному характері зими не позначаться", - зазначив синоптик.

Він також нагадав про те, що за останні 25 років середня температура січня – лютого в Україні зросла на 2 – 2,5 градуса.

"А це означає, що зменшилася кількість днів з негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні", - додав Кульбіда.

Раніше повідомлялося про те, що різка зміна погоди в Україні є своєрідною репетицією осені.

Всупереч клімату такі холодні аномалії в цьому році спостерігаються в самий жаркий період року.

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