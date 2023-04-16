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Коли закінчаться дощі і холод в Україні: синоптики показали карту і назвали дату потепління

Марія Тупік
16 квітня 2023, 12:18 оновлено 16 квітня, 12:29
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Погода після Великодня в Україні буде не зовсім приємною. У деяких областях можуть бути заморозки.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні у перший тиждень після Великодня 2023 буде прохолодною і контрастною.

17 квітня у східних, центральних та північних областях вночі можуть спостерігатися заморозки до 0 -3 градусів, вдень середня температура +8 +13 градусів.

З 18 по 20 квітня почнеться відчутне підвищення денної температури повітря до +15 +20 градусів, вночі збережеться ймовірність заморозків на грунті і, місцями, в повітрі на заході і півночі України.

відео дня

Погода в Києві

У Києві в перші три дні після Великодня буде похмуро. Денна температура +12 +15 градусів, нічна +7 +9 градусів.

Погода в Києві карта
Погода в Києві карта / meteoprog.com

Погода в Дніпрі

У Дніпрі після Великодня похмуро, пройдуть дощі. Денна температура + 13 +14 градусів, нічна +6 + 9 градусів.

Погода в Харкові

У Харкові в перші три дні після Великодня похмуро, короткочасні дощі. Денна температура +14 +15 градусів, нічна +6 + 9 градусів.

Погода в Харкові карта
Погода в Харкові карта / meteoprog.com

Погода у Львові

У Львові в перші три дні після Великодня буде похмуро, дощитиме. Денна температура +12 +13 градусів, нічна +7 + 9 градусів.

погода у Львові карта
Погода у Львові карта / meteoprog.com

Погода в Одесі

В Одесі в перші три дні після Великодня похмуро, короткочасні дощі. Денна температура +12 +13 градусів, нічна + 9 градусів.

Погода на Травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище +20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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