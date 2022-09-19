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Коли в Україні потеплішає: синоптики дали прогноз і назвали найхолодніший день

19 вересня 2022, 05:20

В Україні найхолодніше буде в західних областях, всього + 9 градусів.

Погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в середині вересня буде ще холодніше. Як повідомляють синоптики, цього місяця потепління чекати не варто.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 19 вересня слід розглядати як день, коли можна трохи відпочити від похмурої погоди і дощів.

В Україні найхолодніше буде в західних областях, а тепла погода очікується на півдні і сході.

На заході денна температура складе від +9 до +13 градусів, а в південних і східних регіонах - від +18 до + 23.

"Циклон буде відступати з нашої території, тому опадів буде значно менше - невеликі і помірні дощі пройдуть на заході (в Карпатах з мокрим снігом) і місцями невеликі - на півночі України. На решті території опади малоймовірні, але можливі тумани, димки - видимість знижена, вологість підвищена", – продовжила Діденко в прогнозі погоди на 19 вересня.

У Києві в понеділок денна температура складе близько + 15 градусів. У північних і західних областях, за словами Діденка, прогнозується сильний південно-західний вітер з поривами до 20 метрів в секунду.

Коли в Україні потеплішає і прийде бабине літо

Народний синоптик Стас Щедрін прогнозує, що бабине літо прийде в Україну на початку жовтня.

"Бабине літо прийде, швидше за все, на початку жовтня — в період з 1 по 10 число. У вересні його можна не чекати - до кінця цього місяця погода буде такою, як зараз", - прогнозує синоптик, передає ТСН.

У той же час він зазначає, що ще одне бабине літо можливо в перших числах листопада. Тоді, за словами Щедріна, в Україні теж очікується потепління.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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