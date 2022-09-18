На Україну насувається хвиля арктичного холоду: синоптики назвали регіони, які будуть плавати

Нічні температури опустяться до 4-6 градусів зі знаком "плюс".
Погода в Україні буде дуже холодною наступного тижня. Як прогнозують синоптики, переважатиме невисока температура з дощами.
Так, у понеділок, 19 вересня, у західних регіонах буде сиро, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій областях йтимуть дощі.
Нічна температура в цих регіонах опуститься до 4 градусів зі знаком "плюс". А на сході і півдні буде сухо і тепло. Найтепліше в Херсонській області, там денна температура складе + 22 градуси.
У вівторок, 20 вересня, сухо буде тільки в трьох областях нашої країни - Харківській, Луганській та Донецькій.
Решту регіонів накриють дощі. Крім того, в центрі, на півночі і заході буде по-осінньому холодно. Нічні температури опустяться до 4-6 зі знаком "плюс".
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У Києві вдень буде +11 +13, вночі - +6 +8, вдень-дощі, вночі - сухо.
У середу, 21 вересня, дощитиме на заході та півночі країни. Крім того, парасолі знадобляться жителям Київської та Житомирської областей.
Найтепліше в цей день буде в Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях - денна температура складе +19 градусів.
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Якою буде зима
Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.
Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.
У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.
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