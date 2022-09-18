На Україну насувається хвиля арктичного холоду: синоптики назвали регіони, які будуть плавати

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде дуже холодною наступного тижня. Як прогнозують синоптики, переважатиме невисока температура з дощами.

Так, у понеділок, 19 вересня, у західних регіонах буде сиро, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій областях йтимуть дощі.

Нічна температура в цих регіонах опуститься до 4 градусів зі знаком "плюс". А на сході і півдні буде сухо і тепло. Найтепліше в Херсонській області, там денна температура складе + 22 градуси.

У вівторок, 20 вересня, сухо буде тільки в трьох областях нашої країни - Харківській, Луганській та Донецькій.

Решту регіонів накриють дощі. Крім того, в центрі, на півночі і заході буде по-осінньому холодно. Нічні температури опустяться до 4-6 зі знаком "плюс".

читайте такожПрикмети на 20 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб велику удачу в будинок залучити

У Києві вдень буде +11 +13, вночі - +6 +8, вдень-дощі, вночі - сухо.

У середу, 21 вересня, дощитиме на заході та півночі країни. Крім того, парасолі знадобляться жителям Київської та Житомирської областей.

Найтепліше в цей день буде в Херсонській, Донецькій і Запорізькій областях - денна температура складе +19 градусів.

читайте такожПрикмети на 19 Вересня: які 5 речей не можна робити в Михайлове диво, щоб біди не впустити

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

Читайте також: