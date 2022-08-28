Коли прийдуть справжні холоди: з'явився детальний прогноз на зиму в Україні

З'явився детальний прогноз на зиму в Україні / УНІАН

Зима 2022-2023 в Україні не особливо буде відзначитися температурними показниками в порівнянні з сезоном минулого року. Днів з опадами буде небагато.

Середня температура сезону складе 0°C, що незначно нижче показника зими 2021-2022 років. Справжня зимова погода почнеться приблизно 3 грудня - вперше за сезон відмітка термометра досягне -1°C, відзначають синоптики wisemeteo.

Прогноз на грудень 2022

Перший місяць зими буде тепліше, ніж у грудні минулого року. В цілому сезон почнеться не зовсім типово. Середній температурний показник складе 0°С.

Видео дня

На початку місяця температура коливатиметься на рівні 0°C. Максимальна температурна відмітка настане 5 грудня і становитиме 8°C - саме час змінити гардероб по сезону. Щодо великої кількості опадів можна не турбуватися - їх в цьому місяці не передбачається.

Погода в грудні / wisemeteo

Прогноз на січень 2023

Середина зими принесе похолодання. Середня температура Місяця коливатиметься на рівні -2°C. найтеплішим днем стане 2 січня з температурою 4°C, найхолоднішим днем 9 січня – температура складе -9°C. Тривалість дня поступово збільшиться до кінця місяця до 9 годин. Що стосується опадів, в січні їх практично не буде.

Погода в січні / wisemeteo

Прогноз на лютий 2023

Лютий буде відносно прохолодним. Середня температура Місяця складе близько 0°C, що нижче лютого зими в минулому році на 2°C. При цьому практично повна відсутність опадів не змінить погодну картину місяця – в лютому "мокрих" днів не очікується.

Погода в лютому / wisemeteo

Нагадаємо, погода в Україні у вересні 2022 буде більше схожа на літню. Середня температура повітря може бути на один градус вище, ніж в останні 30 років. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух.

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