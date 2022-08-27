Накриють грози і заливатиме Україну: синоптики назвали дату циклону

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на вихідних буде вище 30 градусів, проте в деяких регіонах можливі дощі з грозами.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу, 27 серпня, ситуація істотно не зміниться, і погода буде такою ж, проте в деяких північних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до 34 градусів.

В неділю, 28 серпня, у західних та північних областях очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря в цих регіонах складе 29-33 градуси.

Видео дня

Однак іншу частину України, а саме центральні, східні та південні області, накриють дощі з грозами. Втім, на температуру повітря це зовсім не вплине - вона так само буде коливатися від 30 до 35 градусів.

26-28 серпня у північних, центральних, Донецькій, Харківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, 28 серпня та Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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