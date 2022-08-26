Осінь нагряне швидко: синоптик назвала дату відчутного похолодання в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні до кінця літа продемонструвала спекотні градуси. Як зазначають синоптики, у суботу, 27 серпня, стовпчики термометрів піднімуться до +28 +33 градусів.

Синоптик Наталка Діденко у своєму прогнозі повідомила, що зараз в Україні можна милуватися масовою міграцією прекрасних метеликів "Адмірал".

У суботу трохи прохолодніше буде в Рівненській і Житомирській областях - +24 +28 градусів.

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У більшості областей України 27 серпня буде без опадів, дощі місцями пройдуть в центральних областях, торкнуться Донецької та Луганської областей.

На сході і південному сході продовжить дути сильний південно-східний вітер, який створює сприятливі умови для шторму в морі навіть в південній прибережній частині.

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У Києві в суботу прогнозується суха погода, в денні години повітря прогріється до +30 градусів. У неділю в столиці вірогідні локальні дощі, але спеку вони не зіб'ють.

Синоптик попередила, що 31 серпня - 1 вересня в Україні відчутно похолодає.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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