Температура підскочить до +31°C, низку областей накриє дощ: погода в Україні на тиждень

Погода в Україні з 18 по 24 вересня, буде переважно теплою і без опадів. На переважній більшості території нашої держави температура повітря буде навіть літньою, у деяких регіонах вона зросте до +31 градуса.
Проте у деяких областях кілька днів буде йти дощ, подекуди навіть град. Таким прогнозом погоди на тиждень поділився кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кибальчич, пише Meteoprog.
"Теплі повітряні маси на висоті в межах малорухомого антициклону забезпечать в Україні комфортну та сонячну погоду із літніми температурними показниками. Зрідка у західних областях можливі короткочасні дощі", – зазначив синоптик.
Він додав, що місцями вночі та вранці можливі тумани, появу яких спричинить підвищена вологість повітря.
Погода в Україні 18 вересня
У понеділок, 18 вересня, по всій території нашої держави очікується тепла і суха погода, хмар на небі майже не буде. Але при цьому у деяких областях можливі тумани. Так, тумани можуть бути вночі і вранці у Карпатському регіоні, а також на півночі лівобережжя.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +7 до +12°С, вдень від +22 до +27°С.
Погода в Україні 19 вересня
У вівторок, 19 вересня, тепла погода буде у більшості областей. Невеликі, подекуди помірні дощі будуть лише у західних областях.
Вітер в Україні південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні від +8 до +13 °С, вдень від +22 до +27°С, на крайньому заході від +17 до +22°С.
Погода в Україні 20 вересня
У середу, 20 вересня, по всій Україні зберігатиметься тепла суха погода. Невеликі дощі подекуди можуть пройти лише у західних областях і на крайній півночі держави.
Вітер південної чверті, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі від +9 до +14 °С, вдень від +22 до +27°С, у Карпатському регіоні від +15 до +20°С.
Погода в Україні 21 вересня
У четвер, 21 вересня, також буде період теплої та переважно сухої погоди, адже посилиться вплив антициклону зі сходу.
Вітер південно-східної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах від +9 до +14°С, вдень від +23 до +28°С.
Погода в Україні 22 вересня
У п'ятницю, 22 вересня, опадів не передбачається, рівень температури повітря сильно не зміниться.
Вітер південно-східної чверті, 7-12 м/с. Мінімальна температура повітря вночі становитиме від +9 до +14°С, вдень повітря прогріється до +24…+29°С.
Погода в Україні 23 вересня
Вихідні почнуться без опадів. У суботу, 23 вересня, вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +10 до +15°С, вдень від +25 до +30°С.
Погода в Україні 24 вересня
У неділю, 24 вересня, також по всіх областях буде сухо і тепло. Короткочасних дощів з грозами варто очікувати лише на крайньому заході.
Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +11 до +16°С, вдень від +26 до +31°С, на крайньому заході від +19 до +24°С.
Погода в Україні
Раніше синоптики розповіли, де литимуть дощі з грозами. Погода в Україні 17 вересня трохи покращиться. У цей день буде сухо та достатньо тепло. Але в деяких регіонах буде дощ з грозами.
Також раніше повідомлялося, що в Україну увірвалася майже 8-бальна магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму досягає майже 8-бального рівня. За даними фахівців, буря опуститься до 6 балів і на такому рівні буря протримається до 18 вересня включно.
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