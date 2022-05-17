Йде найхолодніша ніч: синоптики попередили про заморозки в Україні

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у середу, 18 травня, буде дощова, проте похолодання буде недовгим.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, в ніч на 18 травня в західних областях, місцями на півночі та Вінницькій області можливі заморозки на грунті 0-3 градуси.

Вдень у середу холодна погода прогнозується в центральних областях, в північній частині, в Карпатах, горах Криму і в Приазов'ї: +10 +15 градусів. На решті території України в денні години стовпчики термометрів покажуть +14 +18 градусів.

Скрізь, крім західних областей, очікуються періодичні дощі. Також Україну накриє сильний поривчастий вітер північного напрямку.

У Києві 18 травня похолодає до +10 +12 градусів, можливий дощ. У другій половині дня переважатиме суха сонячна погода. Разом з тим у столиці буде дуже вітряно.

На щастя, похолодання буде дуже короткочасним і вже 19 травня в Україні потеплішає до +16 +23 градусів.

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