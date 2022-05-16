В Україні вдарять заморозки: синоптики назвали дату небезпечної погоди

У середу в більшості областей України очікується короткочасне похолодання.
Погода в Україні найближчими днями принесе похолодання і навіть заморозки. Найнижчою температура передбачається в середу 18 травня.
"Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптика Наталки Діденко, 17-го травня протягом дня очікується +16 +20 градусів, а на півдні і в південно-західній частині +20 +24 градуси.
Періодичні дощі будуть у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Увечері локальні дощі можуть йти також у південній частині України.
На інших територіях переважно без опадів.
У Києві 17-го травня дощ малоймовірний. Ніч досить прохолодна, + 6 +9 градусів, завтра вдень передбачається до +17 +18 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий.
У середу в більшості областей України очікується короткочасне похолодання - вдень +10 +17, вночі ймовірні заморозки.
З четверга в Україні тепла погода відновиться.
читайте такожВ Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший день
Читайте також:
- Україна "попливе": синоптики попередили про різку зміну погоди і похолодання
- Вріжуть дощі і гримітиме: синоптики назвали дату небезпечної погоди
- Налетить ураган і гроза: погода в Україні різко зміниться