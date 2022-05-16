В Україні вдарять заморозки: синоптики назвали дату небезпечної погоди

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями принесе похолодання і навіть заморозки. Найнижчою температура передбачається в середу 18 травня.

"Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптика Наталки Діденко, 17-го травня протягом дня очікується +16 +20 градусів, а на півдні і в південно-західній частині +20 +24 градуси.

Періодичні дощі будуть у Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Увечері локальні дощі можуть йти також у південній частині України.

На інших територіях переважно без опадів.

У Києві 17-го травня дощ малоймовірний. Ніч досить прохолодна, + 6 +9 градусів, завтра вдень передбачається до +17 +18 градусів. Вітер північно-західний, поривчастий.

У середу в більшості областей України очікується короткочасне похолодання - вдень +10 +17, вночі ймовірні заморозки.

З четверга в Україні тепла погода відновиться.

читайте такожВ Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший день

Читайте також: