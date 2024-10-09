До України наближається потужна негода: регіони накриють шквали, зливи та холодрига

В Україні 10 жовтня дощі накриють два регіони, але згодом кількість опадів стане більшою.

https://glavred.net/synoptic/k-ukraine-priblizhaetsya-moshchnaya-nepogoda-regiony-nakroyut-shkvaly-livni-i-holodina-10603886.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: pexels

Погода в Україні 10 жовтня буде достатньо теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 10 жовтня в Україні буде комфортна погода, опадів майже не буде. Сухо та сонячно буде і в Києві. Температура повітря підвищиться до 24 градусів тепла. Вже з 12 жовтня в Україні дощів стане значно більше та сильно похолодає.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: ventusky

Погода 10 жовтня

В Україні 10 жовтня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у Криму та на Херсонщині. Вітер в цей день буде південно-східний та західний зі швидкістю 5-10 м/с. У західних областях очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

"Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 18-23°, в Карпатах 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 10 жовтня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+25 градусів. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: meteoprog

Погода 10 жовтня у Києві

У Києві 10 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 7-12°, вдень 18-23°; у Києві вночі 10-12°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 жовтня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну засипало першим снігом, несуться шалені зливи – стало відомо, в які регіони увірветься негода. В Україні прогнозують значний температурний контраст – від +9 до +26 градусів, розповіла Наталія Діденко.

Також 30 вересня в Україні очікуються дощі. У Івано-Франківській та Закарпатській областях випав перший сніг. На решті території переважатиме суха погода.

Також раніше повідомлялося, коли буде бабине літо 2024 – синоптик сказала, чи чекати потепління у жовтні. У другий місяць осені не буде сильного похолодання і заморозків, вважає Тетяна Адаменко.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред