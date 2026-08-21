Грозові зливи насуваються на Україну: де похолодання витіснить спеку

Через проходження холодного атмосферного фронту погодні умови в деяких областях України зміняться.

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Прогноз погоди в Україні 22-23 серпня / фото: ua.depositphotos.com

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Де 22 серпня пройдуть дощі

Де очікується спека до +37 градусів

У яких областях стане прохолодніше до кінця тижня

Погода в Україні 22 та 23 серпня буде переважно спекотною, лише у західних областях пройдуть невеликі дощі та похолодає. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Він пояснив, що погодні умови в Україні у найближчі дні буде формувати спекотна повітряна маса з півдня Європи на тлі підвищеного атмосферного тиску.

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Синоптична карта / фото: meteoprog.com/

"Інтенсивних дощів не прогнозується, лише у західних регіонах місцями не виключені короткочасні грозові зливи внаслідок проходження холодного атмосферного фронту", - зауважив Кібальчич.

Погода 22 серпня

У суботу у західних регіонах України вночі місцями пройдуть грозові дощі, можливі шквали вітру до 15 – 20 м/с. Вдень без істотних опадів. Вітер південний, з переходом вдень на західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря в нічний час становитиме +17+22 градуси, вдень +30+35 градусів. У Волинській, Львівській, Івано-Франківській областях буде не так спекотно - +23+28 градусів.

У північній частині країни вночі без істотних опадів. У другій половині дня у Київській та Чернігівській областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер південного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +17+22 градусів, вдень очікується +32+37 градусів.

У центральних регіонах прогнозується спекотна та суха погода, без опадів. Вітер південний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +16+21 градус, вдень +32+37 градусів.

У південній частині країни та на Кримському півострові переважатиме малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах від +16 до +21 градуса, вдень буде спекотно -+32+37 градусів.

У східних областях України переважатиме суха та спекотна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі знизиться до +16+21 градуса, вдень синоптик прогнозує +32+37 градусів.

Погода в Україні 22 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 23 серпня

У неділю у західних регіонах країни очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +10+15 градусів, вдень +22+27 градусів.

У північній частині країни вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12+17 градусів, вдень +24+29 градусів.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +16+21 градус, вдень +29+34 градуси, на Дніпропетровщині місцями до +37 градусів.

У південних областях, а також у Криму переважатиме спекотна та сонячна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час передбачається +18+23 градуси, вдень +30+35 градусів.

У східних областях прогнозується спекотна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +16+21 градуса, в денні години буде +32+37 градусів.

Погода в Україні 23 серпня / фото: скріншот з meteoprog

Як зміниться погода в Україні до кінця серпня

Главред писав, що за словами синоптика Віталія Постриганя, до кінця наступного тижня після короткочасної спеки в Україні не буде ні високих температур, ні дощів.

Він наголосив, що тривалість дня поступово зменшується, тому ночі вже стають відчутно прохолоднішими та нагадують наближення календарної осені. А вдень ще зберігається літнє тепло.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україну найближчими днями накриє хвиля серпневої спеки - у більшості областей температура вдень підніматиметься до +37 градусів, а короткочасні дощі з грозами очікуються лише на півночі та заході країни.

Напередодні стало відомо, що особливістю другої половини серпня стане поступове зниження нічної температури. Навіть за спекотної денної погоди ночі ставатимуть прохолоднішими через скорочення світлового дня та поступове наближення осені.

Раніше повідомлялося, що 23 серпня у більшості областей України опадів не очікується. Лише вночі місцями у центральних та північних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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