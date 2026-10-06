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"Мені боляче": Винник зробив зізнання про сина, якого приховував 21 рік

Христина Трохимчук
6 жовтня 2026, 05:55
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Олег Винник несподівано розповів про свою дитину, яку тривалий час приховував від публіки.
Олег Винник
Олег Винник розповів про сина / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як син Олега Винника відреагував на українських біженців у Німеччині
  • Чому артист роками приховував сина від публіки

Співак Олег Винник, який втік з України в Німеччину, вперше за довгий час розповів про свого єдиного сина Юліана. В інтерв’ю Наталії Велесевич виконавець згадав емоційний момент із перших днів повномасштабного вторгнення.

Син Олега Винника народився і виріс у Німеччині, проте, за словами артиста, емоційно переживає події в Україні. Коли Юліан на вокзалі зіткнувся з першими хвилями українських біженців, це викликало у нього сльози.

відео дня
Олег Винник
Олег Винник - сім'я / скріншот із відео

"Я пам’ятаю початок війни, мій син приходить додому, сідає на диван і плаче... Він сидить, плаче і каже: "Ти знаєш, тату, я розумію, що я українець. Мені боляче", - згадав Вінник.

Олег Винник - особисте життя

Особисте життя артиста тривалий час залишалося однією з головних інтриг українського шоу-бізнесу. Ще в 1993 році Винник одружився зі своєю однокурсницею з Канівського училища культури та бек-вокалісткою Таїсією Сватко, відомою як Таюне, проте роками приховував цей факт від преси.

Олег Винник із дружиною
Олег Винник із дружиною Таюне / фото: instagram.com, Олег Винник

Так само ретельно співак оберігав від публіки й сина Юліана, який народився на початку 2000-х років. Раніше артист згадав про дитину лише один раз - у 2005 році під час розмови з німецьким виданням, коли ще виступав у мюзиклах і не здобув широкої популярності.

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Раніше Главред повідомляв, що зрадниця України Таїсія Повалій під час виступу в Росії виконала українську "Пісню про рушник" і зробила цинічну заяву зі сцени про швидке "примирення" українців і росіян.

Також колишня українська телеведуча Оксана Марченко, яка втекла до РФ, заявила, що перенесла загадкову хворобу, яку їй нібито доводилося приховувати від оточуючих. При цьому кума Путіна не уточнила, чи зверталася вона до лікарів і чи проходила лікування.

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Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну й обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

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