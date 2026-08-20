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На Україну насувається африканське повітря: коли вдарить аномальна спека

Анна Косик
20 серпня 2026, 15:29
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Синоптик пояснив, чому температура повітря в Україні знову раптово підвищиться.
Погода, жара, лето
Прогноз погоди в Україні 21-24 серпня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи буде нова хвиля спеки в Україні довготривалою
  • Коли в Україну зайде свіже повітря
  • Якою буде погода в останні дні серпня

Погода в Україні наприкінці серпня буде спекотною, температура підвищиться до +35+37 градусів. Про це повідомив синоптик, начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань.

За його прогнозом, нетривала, але справжня хвиля сильної спеки почнеться вже завтра, 21 серпня. Причина такої аномалії - надходження до України сухого розпеченого африканського повітря через Балканський півострів.

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На Україну насувається африканське повітря: коли вдарить аномальна спека
Рух гарячого повітря в Україну / фото: facebook.com/vitalijpostrigan

"Додатково інтенсивному прогріванню сприятимуть малохмарне небо та тривалий сонячний прогрів земної поверхні", - зауважив синоптик.

За синоптичними розрахунками, аномальна спека протримається в Україні до 23 серпня. У неділю більшість областей України, в тому числі й Черкащину, перетне малоактивний атмосферний фронт з північного заходу.

"Цей же атмосферний розділ відкриє шлях свіжішому повітрю з південної частини акваторії Балтійського моря", - додав Постригань.

Як зміниться погода в останній тиждень серпня

Попередньо, до кінця наступного тижня після короткочасної спеки в Україні не буде ні високих температур, ні дощів.

"Тривалість дня поступово зменшується, тому ночі вже стають відчутно прохолоднішими та нагадують наближення календарної осені. А вдень ще зберігається літнє тепло", - підсумував синоптик.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом Українського гідрометцентру, 21–22 серпня в Україні буде спекотно. Вночі температура повітря становитиме +15+23 градусів, а вдень у більшості областей очікується сильна спека.

Раніше стало відомо, що у Києві та області 20 серпня прогнозується мінлива хмарність без опадів, лише вдень місцями по області очікується короткочасний дощ, гроза.

Напередодні повідомлялося, що 23 серпня у більшості областей України опадів не очікується. Лише вночі місцями у центральних та північних регіонах можливі невеликі короткочасні дощі.

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Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

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