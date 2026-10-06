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Росія вдосконалює дрони для ударів по Україні: в ISW назвали головну мету

Віталій Кірсанов
6 жовтня 2026, 08:16
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Війська РФ впроваджують нові модифікації дронів, розраховуючи використати їх для ударів по українській інфраструктурі до появи ефективних контрзаходів.
Росія вдосконалює дрони для ударів по Україні
Росія вдосконалює дрони для ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії, УНІАН

Коротко:

  • Новою розробкою став розвідувальний безпілотник "Молнія-13"
  • Мета РФ – завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі

Росія продовжує модернізувати ударні та розвідувальні безпілотники, прагнучи підвищити їхню ефективність і завдати Україні якомога більшої шкоди до того, як українські сили зможуть масово розгорнути ефективні засоби протидії. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків, російські війська впроваджують нові модифікації безпілотників, розраховуючи використовувати їхні можливості для ударів по українській інфраструктурі та позиціях на фронті до появи дієвих контрзаходів.

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В ISW звернули увагу на дані Головного управління розвідки України, опубліковані 5 жовтня. У відомстві повідомили, що Росія модернізувала оптичну систему навігації, компас і бойову частину далекобійного ударного дрона "Герань-4". Завдяки змінам безпілотник отримав можливість більш автономно орієнтуватися та наводитися на ціль в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, ГУР підтвердило використання в нових версіях "Герані" спеціалізованої кумулятивно-фугасної бойової частини (КРСН). Вона призначена, зокрема, для ураження українських мостів і розрахована на руйнування міцних сталевих та бетонних конструкцій, а також пошкодження вантових мостів.

Ще однією новою розробкою став розвідувальний безпілотник "Молнія-13". 5 жовтня 8-й армійський корпус ЗСУ повідомив про перехоплення такого апарата. За наявними даними, нова версія приблизно в півтора рази більша за попередні моделі та оснащена чотирма двигунами.

В ISW вважають, що Росія, ймовірно, намагається якомога швидше впровадити нові модифікації безпілотників, які відрізняються більшою стійкістю до засобів радіоелектронної боротьби та здатні завдавати серйознішої шкоди.

"Мета цих дій - завдати шкоди українській енергетичній інфраструктурі та логістиці восени, напередодні очікуваної масштабної кампанії ударів у зимовий період", - йдеться у звіті інституту.

Чому Україна поки що не встигає ефективно перехоплювати реактивні дрони

На тлі збільшення кількості швидкісних БПЛА проблема для української ППО полягає не лише в самому факті їхнього застосування. Росія адаптує засоби нападу швидше, ніж Україна встигає розгорнути нові системи захисту, тому частина наявних перехоплювачів поки що не дає очікуваного результату. Заступник голови Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами пояснив, що українським Силам оборони потрібен час для технічної та тактичної адаптації до нового типу загрози.

"Росіяни суттєво збільшили використання саме реактивних БПЛА. І їхня кількість продовжуватиме зростати, бо росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, доведеться адаптуватися. Це займе час", - пояснює Паліса.

Водночас бригадний генерал підкреслив, що Україна не покладається виключно на безпілотні перехоплювачі. За його словами, проти швидкісних цілей уже задіяні інші компоненти протиповітряної оборони, хоча їхнє застосування має свої обмеження.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, різні комплекси, що входять до складу об’єктної протиповітряної оборони. І авіація", - повідомляє Паліса.

Українські дрони та їхнє застосування - новини за темою

Як раніше писав Главред, в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

Українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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