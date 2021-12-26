Люті морози до мінус 25: синоптики викотили свіжий прогноз погоди на Новий Рік

Погода, мороз / УНІАН

Синоптики змінили прогноз погоди в Україні на Новий Рік. Згідно з новими даними, 31 грудня 2021 року в країні очікуються сильні морози, повідомляє портал "Погода УНІАН".

Згідно з прогнозом, найсильніші морози очікуються в північних регіонах - в Чернігівській і Сумській областях. Там у новорічну ніч чекають мінус 24-25 градусів. У Київській, Житомирській та Рівненській — до 19-22 морозу, а у Волинській та Черкаській очікується до мінус 16-17. На решті території буде значно тепліше: 7-12 морозу, на крайньому сході і місцями на півдні – до мінус 5.

Вдень 31 Грудня також у більшості регіонів України очікується мінусова температура. На півночі країни буде 10-17 морозу, в центральних областях 4-12 морозу, на південному заході 4-7 морозу, на півдні 2-4 морозу. Найтепліше буде в Криму і на крайньому сході — до +1-4 морозу.

У Києві 31 грудня вдень буде 13 морозу, а в новорічну ніч — до 22 морозу.

Тим не менш, співробітники Укргідрометцентру такий прогноз погоди назвали неточним і підкреслили, що за п'ять днів вкрай важко напевно спрогнозувати, якою саме буде погода на Новий Рік.

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"Повторюємо, що найточніші прогнози погоди це на 1-5 діб. Саме тому УкрГМЦ поки ще не дає коментарів з приводу того, яка буде погода в новорічну ніч, потрібно ще трохи почекати, тому що дана інформація не є точною, а отже може носити тільки орієнтовний характер", ‒ заявили в установі.

читайте такожСнігові дні без сильних морозів: синоптик розповіла, якої погоди чекати на Новий Рік

Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха розповіла про те, що після сильних морозів Україну чекає потепління. На вихідних може випасти мокрий сніг. Однак вона не виключила, що на Новий рік в країну знову можуть повернутися холоди.

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