Влуплять заморозки та буде сніг: які регіони атакує потужна негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 27 квітня
- Де температура повітря опуститься до -5 градусів
- Де синоптики прогнозують дощі та сніг
Погода в Україні 27 квітня у деяких областях буде місцями дощовою. Синоптики попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі в Україні очікуються заморозки до -5 градусів. Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності.
"Заморозки пошкодять ранньоквітучі дерева та рослини", - йдеться у повідомленні.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні буде сонячна, але прохолодна погода. На Сумщині вночі очікується мокрий сніг. У східних областях буде дощ. Температура повітря підвищиться до +10...+16 градусів. Найближчої ночі очікуються заморозки.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 27 квітня
В Україні 27 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Криму та у східних областях. Вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, у більшості західних та північних областях і в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11-16°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить 0
За даними meteoprog, 27 квітня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +1...+9 градуса.
Погода 27 квітня у Києві
У Києві 27 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 10-12° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, по-літньому тепло буде недовго – названа дата, коли Україну накриють заморозки. Синоптик розповів, коли в Україні будуть короткочасні дощі у супроводі гроз.
Також раніше повідомлялося, що Україну накриють похолодання і дощі – синоптик сказала, коли увірветься негода. На вихідних погодні умови зміняться.
Нагадаємо, 26-градусна спека буде не скрізь – стало відомо, які регіони заливатимуть грозові дощі. Погода у Миколаєві буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +24 градусів.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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