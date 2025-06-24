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Дощі, грози та шквали: Україну найближчим часом атакує потужний шторм

Ангеліна Підвисоцька
24 червня 2025, 19:22
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Погода в Сумах буде однією з найхолодніших. Температура повітря опуститься там до 12 градусів тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 25 червня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 25 червня
  • Де температура повітря підвищиться до +32 градусів
  • У яких областях будуть дощі з грозами

Погода в Україні 25 червня буде місцями дощовою та місцями вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

25-26 червня синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у південних, центральних, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

відео дня

У цей день синоптики оголосили штормове попередження у більшості західних та Житомирської областей. Там оголошено І рівень небезпечності через сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

погода 25 июня
Прогноз погоди в Україні на 25 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 25 червня будуть коливання температури повітря. Потепління очікується на півдні, сході та Закарпатті. Там температура повітря буде вище 30 градусів тепла. Найхолодніше буде на півночі - 20-22 градуси тепла.

Дощі з грозами очікуються у північних, Волинській, Рівненській, Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 25 червня

В Україні 25 червня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами у східних, південно-східних та південних областях. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру у більшості західних та Житомирській областях - 15-20 м/с.

"Температура вночі 12-17°, на півдні країни до 20°; вдень 21-26°, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 27-32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +31

За даними meteoprog, 25 червня в Україні буде достатньо тепла погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+31 градуса. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+20 градусів.

погода 25 июня
Прогноз погоди в Україні на 25 червня / фото: meteoprog

Погода 25 червня у Києві

У Києві 25 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ з грозами. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 25 июня
Прогноз погоди в Україні на 25 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, температура впаде до +7 градусів – коли в Україну прийдуть дощі та сильний вітер. З’явився прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 червня.

Також раніше повідомлялося, що українців попередили про погіршення погоди – стало відомо, де лютуватиме негода. У деяких регіонах України оголосили жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, магнітна буря влупила з новою силою – Україна під атакою "жовтого" шторму. Упродовж 22–24 червня очікується помірна геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеочутливих людей.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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