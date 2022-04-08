Дістаємо парасолі та пуховики: українців попередили про дощі та похолодання

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні після потепління знову буде прохолодною. За прогнозом синоптиків, в деяких регіонах вірогідні сильні дощі, мокрий сніг, а температура знизиться до + 2 градусів вдень.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, найхолодніше буде 10-11 квітня. Змінюватися погода почне із заходу України.

Поки ж нас чекають теплі весняні дні, проте часом і місцями буде дещо похмуро.

У п'ятницю, 8 квітня на більшості територій очікується невеликий дощ, крім півдня і сходу. Температура в областях трохи знизиться, +12... +17 градусів.

9 квітня похолодає на заході на кілька градусів (+10... +16), на інших територіях тепло, +14... +20. Опади знову на заході, півночі, в частині центру.

А ось 10 квітня на заході похолодає до +2... +7 градусів, вірогідні сильні дощі, мокрий сніг. До іншої частини країни холод поки не дійде, проте на півночі можливий невеликий дощ.

11 квітня знову холодно і з дощами - опадів стане більше, а похолодання пошириться ще й на частину південних областей.

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