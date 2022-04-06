Погода на Великдень 2022: синоптики розповіли, яких чекати сюрпризів

У період великодніх свят 17-24 квітня очікується похолодання.
Зовсім скоро настане одне з улюблених свят - Великдень 2022. Згідно з попередніми прогнозами в квітні 2022 року очікується помірно холодна погода.
На думку синоптиків, в середині квітня, в період великодніх свят 17-24 квітня очікується похолодання, яке в кінці квітня знову поверне в теплу і сонячну погоду.
Однак не всі синоптики дають довгостроковий прогноз, та ще й в умовах війни в Україні
Якою буде погода на Великдень
За прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна з 20 по 30 квітня в Україну прийде похолодання. Температура вдень буде від 9 до 15 градусів тепла, вночі – від 3 до 5 тепла.
Синоптик зазначає, що на сході країни нічна температура буде ще нижчою - від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла. У цей період можливі зливи і грози.
А ось інший народний синоптик Володимир Деркач зазначає, що перша третина квітня буде теплою, мінливою, похмурою, з невеликими опадами.
"У середині квітня буде погіршення погоди, температура знизиться, очікуються опади. Можливі короткочасні нічні заморозки", - говорить Деркач, пише ТСН.
В останній третині квітня можуть випадати опади, температура буде комфортною з невеликим зниженням вночі.
Дивіться також погоду на найближчі два тижні:
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