Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали дату

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у найближчі кілька днів буде похмура і холодна, місцями йтимуть дощі і навіть мокрий сніг. Після 5 квітня синоптична ситуація кардинально зміниться.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, холодна і дощова погода відступить в більшості областей вже в середу, 6 квітня. Нічна температура повітря підніметься до +3 +6 градусів.

Вдень у західних та північних областях повітря прогріється до +10 +12 градусів, у центральній частині та на сході до +14 градусів. А на півдні буде вже зовсім тепло, від +15 до +18 градусів.

Вже в четвер, 7 квітня, на Благовіщення, очікуються невеликі опади в західних областях і місцями в центрі. Також буде дощ на півдні країни. А температура підніметься ще на кілька градусів.

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Вночі по всій Україні до +4 +7 градусів, вдень від +15 до +17 градусів, тільки на заході очікується від +10 до +14 градусів.

Різкого потепління варто чекати в 20 числах квітня.

Погода в Києві на найближчі два тижні:

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