Україну чекає найтепліший день квітня: синоптики назвали дату

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дуже теплою. За прогнозом синоптиків, чергова хвиля тепла прийде на Благовіщення, а в деяких регіонах буде +20 градусів.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook повідомила, що в середу, 6 квітня, максимальна температура повітря в більшій частині України складе +10... +14 градусів.

Свіжо буде на півночі Сумської, у Житомирській та Рівненській областях – від +8 до +11. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, на Буковині і в Криму буде найтепліше – там термометри покажуть +12... +17 градусів. На Волині, у Рівненській та Житомирській областях пройдуть дощі. В інших регіонах очікується суха погода.

У Києві потеплішає до + 12 градусів, буде без опадів.

У четвер, 7 квітня, на Благовіщення, в Україні прогнозують найтепліший день у найближчій перспективі. Повітря прогріється до + 12 ... +18, а місцями і до +20 градусів.

За прогнозом синоптиків, вже з 15 квітня в Україні переважатиме тепла погода і прогріється до +22 - +25 градусів.

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