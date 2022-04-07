Дощі та нове похолодання: погода знову готує неприємний сюрприз

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні трохи починає змінюватися, однак дощі ще повернуться.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, 9-10 квітня, в більшості областей очікуються сильні дощі. Сухо буде тільки на півдні і південному сході країни.

Нічна температура 9 квітня коливатиметься від + 3 +5 на заході, півночі та в центрі – до +6 + 8 градусів на півдні та сході.

Вдень очікується від +15 до +18 градусів, у південній частині місцями до + 20 градусів. А ось в західних областях і на півночі країни буде прохолодніше, від +9 до +13 градусів.

У неділю, 10 квітня, прийде нова порція похолодання і дощів. Опади прогнозуються у всіх областях, крім Криму і південного сходу країни.

Вночі очікується від + 3 до + 6 градусів. Вдень температура почне падати в більшості областей. На заході до +8 +10 градусів, в центрі і на півночі +9 +11 градусів, в південній частині +10 +13 градусів, на сході тепло буде тільки в Луганській і Донецькій областях, до +18 градусів. В інших від +11 до +14 градусів.

Погода на Великдень в Україні

Зовсім скоро настане одне з улюблених свят - Великдень 2022. Згідно з попередніми прогнозами в квітні 2022 року очікується змінна, помірно холодна погода.

На думку синоптиків, в середині квітня, у період Великодніх свят 17-24 квітня очікується похолодання, яке в кінці квітня знову поверне в теплу і сонячну погоду.

Читайте також: