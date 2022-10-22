Дикі морози -30: синоптики розповіли, якою буде зима в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні взимку буде холодною. Синоптики оцінили ймовірність морозів в -30 градусів.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, холодна погода в Україну прийде вже в листопаді, але ймовірність екстремальних морозів взимку дуже низька.

Про це свідчить прогноз синоптиків, заснований на аналізі температурних показників в Україні за останні 30 років.

Очікується, що середня температура зимового періоду (грудень-лютий) буде на 1-2 градуси вище норми, розрахованої за період 1991-2020 років.

"Ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 -30 градусів в Україні дуже низька", - підкреслили синоптики.

Морози взимку в Україні

У той же час вірогідні короткочасні істотні похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі буде опускатися до -15 -20 градусів. Найнижчі температури (до мінус 26 градусів) можливі на північному сході України.

Фахівці додали, що більш пізній початок і більш раннє завершення опалювального сезону обгрунтовані і підтверджуються метеорологічними розрахунками.

Погода в Україні взимку

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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