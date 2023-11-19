Буря закінчиться майже через 2 тижні: в Україну увірвався жорсткий геомагнітний шторм

Згідно з графіком, потужність магнітної бурі підвищиться майже до 8 балів. Цей шторм дуже сильно затягується.

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Україну накрила дуже затяжна і сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. Штормити буде майже 2 тижні. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 16 листопада. Тоді її потужність була на рівні майже 8-ми балів. Наступного дня сила шторму вщухла, але 18 листопада буря знову посилилася до майже 7-ми балів. Сьогодні, 19 листопада, буря вщухне до 5-ти балів. І протримається на такому рівні до 20-го числа.

21 листопада геомагнітний шторм опуститься до мінімуму, а наступного дня вдарить з новою силою до майже 6-ти балів. У 24-25 числах сила шторму буде на рівні майже 6-ти балів. На наступний день буря піде на спад.

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Україну накрила дуже затяжна і сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 4 спалахи класу С і М.фахівці вважають, що 19 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 6 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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