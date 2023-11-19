Буря закінчиться майже через 2 тижні: в Україну увірвався жорсткий геомагнітний шторм

Україну накриває дуже сильна магнітна буря. Штормити буде майже 2 тижні. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком магнітна буря увірвалася в країну ще 16 листопада. Тоді її потужність була на рівні майже 8-ми балів. Наступного дня сила шторму вщухла, але 18 листопада буря знову посилилася до майже 7-ми балів. Сьогодні, 19 листопада, буря вщухне до 5-ти балів. І протримається на такому рівні до 20-го числа.
21 листопада геомагнітний шторм опуститься до мінімуму, а наступного дня вдарить з новою силою до майже 6-ти балів. У 24-25 числах сила шторму буде на рівні майже 6-ти балів. На наступний день буря піде на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 4 спалахи класу С і М.фахівці вважають, що 19 листопада можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 6 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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