Буря бушуватиме 5 днів: в Україну увірвався потужний геомагнітний шторм

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 7-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 29 жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 8-ми балів, після чого почала падати.
Вже 31 Жовтня потужність бурі знизилася до майже 6-ти балів. Очікується, що 1 листопада потужність бурі підвищиться знову до майже 7-ми балів і протримається на такому рівні ще один день. Лише після цього вона піде на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося 4 спалахи класу С.фахівці вважають, що 28 жовтня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на сонці помічено 32 сонячних плями.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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