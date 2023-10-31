Буря бушуватиме 5 днів: в Україну увірвався потужний геомагнітний шторм

Свого піку буря досягла ще 29 жовтня, але 1 листопада вона вдарить з новою силою.

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Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 7-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 29 жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 8-ми балів, після чого почала падати.

Вже 31 Жовтня потужність бурі знизилася до майже 6-ти балів. Очікується, що 1 листопада потужність бурі підвищиться знову до майже 7-ми балів і протримається на такому рівні ще один день. Лише після цього вона піде на спад.

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Україну накрила затяжна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на сонці сталося 4 спалахи класу С.фахівці вважають, що 28 жовтня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. їх ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на сонці помічено 32 сонячних плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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