Дощ та сильний вітер: в Україну влітає новий шторм

У деяких областях синоптики прогнозують туман, дощ та сильний вітер зі швидкістю до 24 м/с.

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Прогноз погоди в Україні 31 жовтня / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 31 жовтня буде місцями дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Карпатах очікуються пориви вітру, які будуть досягати 19-24 м/с.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня / фото: ventusky

Погода 31 жовтня

В Україні 31 жовтня буде мінлива хмарність. На території західних областей синоптики прогнозують дощ. На півдні вночі та вранці буде туман. Вітер в цей день буде переважно південний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру.

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"Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°, у східних областях 4-9° тепла; вдень 15-20°, на півдні країни до 24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 31 жовтня Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до 9-17 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 13-23 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня / фото: meteoprog

Погода 31 жовтня у Києві

У Києві 31 жовтня буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°; у Києві вночі 10-12°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 31 жовтня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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