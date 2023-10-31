Сильний шторм і спалахи на Сонці: Україну накриють три бурі в листопаді

Очікується, що в листопаді в країну увірвуться три сильні магнітні бурі. Перша буря накриє Україну вже 1 листопада.

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Україну накриє сильна магнітна буря / фото: pexels

Україну накриють відразу кілька магнітних бур у листопаді. Потужність геомагнітного шторму сягатиме мінімум 4-х балів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, перша магнітна буря місяця накриє Україну вже 1 листопада. Вона буде досить сильною і її потужність буде досягати 4 балів. Наступний геомагнітний шторм увірветься 13 листопада і буде 3-бальним. Проте вже наступного дня буря стане сильнішою мінімум на одну одиницю.

Очікується, що 22 листопада країну накриє третя магнітна буря. Її потужність сягатиме 4-х балів. Після цього очікується затишшя.

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Магнітна буря 31 жовтня

Згідно з іншим графіком магнітна буря накрила Україну ще 28 жовтня, а ще потужність підвищилася до майже 5 балів. Проте вже наступного дня вона стала майже 8-бальною. 30 жовтня буря трохи вщухла до 6 балів.

Така тенденція продовжиться до 31 жовтня включно - буде 5 балів. Проте вже 1 листопада геомагнітний шторм раптово стане майже 7-бальним.

Україну накриє сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 6 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 31 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 34 сонячних плями.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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