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"Бабине літо" увірвалось в Україну: лише у деяких регіонах будуть грозові дощі

Ангеліна Підвисоцька
22 вересня 2023, 19:29 оновлено 22 вересня, 19:29
На території деяких областей температура повітря підвищиться до 31 градуса тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні 23 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 23 вересня буде теплою. У цей день у деяких областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 23 вересня

В Україні 23 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Лише на території західних областей очікують короткочасні дощі з грозами.

У цей день буде вітер південно-східних напрямків. Його швидкість буде 7-12 м/с.

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"Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень 24-29°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

погода 23 сентября
Прогноз погоди в Україні 23 вересня / фото: ventusky

Україну накриє 31-градусна спека

За даними meteoprog, 23 вересня у багатьох областях буде справжня спека - "розжарить" до +31 градуса.

Найспекотніше буде на території Рівненської області. Там температура повітря підвищиться до 17-31 градуса тепла.

Найхолодніше буде у Чернівецькій області. Там температура повітря підвищиться всього до 16-26 градусів тепла.

погода 23 сентября
Прогноз погоди в Україні 23 вересня / фото: meteoprog

Погода 23 вересня в Києві

У Києві 23 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 24-29°; у Києві вночі близько 15°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 сентября
Прогноз погоди в Україні 23 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

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