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Увірветься +31: у які регіони повертається літо, а де будуть грози

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2023, 19:27 оновлено 23 вересня, 19:27
На території деяких областей синоптики прогнозують грозові дощі та туман.
погода, приметы
Прогноз погоди в Україні 24 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 24 вересня буде теплою. У цей день у деяких областях буде дощ з грозою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 24 вересня

В Україні 24 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. Лише на території західних областей будуть короткочасні дощі з грозами.

Вранці та вночі в Одеській області буде туман.

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"Вітер південно-східний, у західних областях північний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями до 20°; вдень 25-30°, в західних областях 19-24°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 31-градусна спека

За даними meteoprog, 24 вересня у багатьох областях буде справжня спека - "розжарить" до +31 градуса.

Найспекотніше буде на території Миколаївської та Херсонської областей. Там температура повітря підвищиться до 16-31 градуса тепла.

Найхолодніше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться всього до 15-21 градус тепла.

погода 24 сентября
Прогноз погоди в Україні 24 вересня / фото: meteoprog

Погода 24 вересня в Києві

У Києві 24 вересня буде невелика хмарність. У цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що у цей день на Київщині буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

погода 24 сентября
Прогноз погоди в Україні 24 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Нагадаємо, синоптики попередили про потужну негоду – Україну та інші держави може накрити "колапс полярного вихору". У жовтні і листопаді середня в місяць температура буде на один градус Цельсія вище норми, прогнозують синоптики.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в останній тиждень вересня 2023. Різкого переходу на осінню погоду не буде, також найближчим часом не варто очікувати заморозків.

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