Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію України

Погода в Україні – грози накриють майже всю територію нашої держави/ pixabay.com

Погода в Україні 9 липня буде дощовою. Майже на всій території нашої держави очікуються грозові дощі. Погода буде сонячною лише у східних регіонах. Там спека вдень навіть досягне +34 градусів.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру. У регіонах, де дощитиме, температурні показники вдень перевищуватимуть позначку у 20 градусів, а вночі стане прохолодніше.

Дощі і грози сьогодні очікуються у всіх регіонах, крім східних та південно-східних областей. При цьому на півночі Лівобережжя будуть помірні короткочасні дощі

Вітер буде північним, північно-західним, у східній частині південно-східним, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у північних областях становитиме від +23 до +29 градусів, на заході – від +20 до +26, на сході від +31 до +34, на півдні – від +28 до +33. У нетральних областях температура вдень буде від +25 до +31 градуса.

Вночі стовпчик термометра суттєво опуститься. На півночі температура повітря вночі становитиме від +13 до +17 градусів, на заході – від +10 до +14, на сході від +16 до +19, на півдні – від +17 до +19, а в центральних областях – від +13 до +18 градусів.

Погода в Україні 9 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 9 липня

У Києві 9 липня буде мінлива хмарність. Місцями українську столицю накриють дощі та гроза. Температура повітря вдень становитиме від +24 до +26 градусів, вночі – від +24 до +26.

Раніше синоптик Віталій Постригань попередив, що в Україну повертається пекельна спека. Центральна Україна опинилася в улоговині південного циклону, "затиснутого" із Заходу і Сходу відносно малохмарною антициклональної погодою.

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