УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Синоптик

Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію України

9 липня 2022, 09:01

Сонячна погода збережеться лише у східних регіонах.

погода, дождь, небо с тучами, птица
Погода в Україні – грози накриють майже всю територію нашої держави/ pixabay.com

Погода в Україні 9 липня буде дощовою. Майже на всій території нашої держави очікуються грозові дощі. Погода буде сонячною лише у східних регіонах. Там спека вдень навіть досягне +34 градусів.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру. У регіонах, де дощитиме, температурні показники вдень перевищуватимуть позначку у 20 градусів, а вночі стане прохолодніше.

Дощі і грози сьогодні очікуються у всіх регіонах, крім східних та південно-східних областей. При цьому на півночі Лівобережжя будуть помірні короткочасні дощі

Вітер буде північним, північно-західним, у східній частині південно-східним, швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у північних областях становитиме від +23 до +29 градусів, на заході – від +20 до +26, на сході від +31 до +34, на півдні – від +28 до +33. У нетральних областях температура вдень буде від +25 до +31 градуса.

Вночі стовпчик термометра суттєво опуститься. На півночі температура повітря вночі становитиме від +13 до +17 градусів, на заході – від +10 до +14, на сході від +16 до +19, на півдні – від +17 до +19, а в центральних областях – від +13 до +18 градусів.

погода в украине 9 июля
Погода в Україні 9 липня/ Укргідрометцентр

Погода в Києві 9 липня

У Києві 9 липня буде мінлива хмарність. Місцями українську столицю накриють дощі та гроза. Температура повітря вдень становитиме від +24 до +26 градусів, вночі – від +24 до +26.

Раніше синоптик Віталій Постригань попередив, що в Україну повертається пекельна спека. Центральна Україна опинилася в улоговині південного циклону, "затиснутого" із Заходу і Сходу відносно малохмарною антициклональної погодою.

Читайте також:

погода Погода в Україні погода в Києві Погода на сьогодні Погода Київ погода в Києві на вихідні
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

09:01

Литиме, як з відра: грози накриють майже всю територію України

08:40

Потрібно просто дати Україні більше необхідної зброїПогляд

08:34

194 "двохсотих" і 3 склади боєприпасів: ЗСУ скоротили популяцію окупантів на півдніВідео

08:07

РФ готується до масштабнішого наступу, "оперативну паузу" використовує як прикриття – ISWВідео

07:30

Користь і шкідливість капусти: кому не можна її їсти, а деяким вона допоможе як лікиВідео

Реклама
07:17

Ракетний удар по Миколаєву: відбулися вибухи, над містом димВідео

06:21

Чого чекати після відставки Джонсона: важливі наслідкиПогляд

06:00

Росія почне стирати Бахмут та Слов'янськ так само, як Алеппо - інтерв'ю з Георгієм ТукоюВідео

05:39

Робота у Польщі 2022 для українців: які потрібні документи і скільки платять

05:30

Чистить організм, зміцнює судини: в чому надзвичайна користь сливи та підступна небезпека

05:01

Жіночий гороскоп на тиждень 11-17 липня: Дівам - плітки, Терезам - тривожні сни, Козерогам - удачаВідео

04:30

Пекельна спека повертається: синоптик попередив українців і назвав датуВідео

04:02

Військовий експерт розповів, чи підуть ЗСУ влітку в контрнаступ

03:45

"Лютий треш": перетягнута корсетом Королева заспівала з сином, поки Тарзан ледве рухав ногамиВідео

03:10

Військовий експерт пояснив, чому російська армія поміняла техніку ракетних ударів

02:40

Налетять проливні дощі і вдарить холод: синоптики анонсували погодні аномалії в УкраїніВідео

02:05

Персик чи нектарин: у чому користь фруктів та чому їх не можна їсти людям з хворим шлунком

02:00

59-річна Демі Мур шокувала фанатів знімками в купальнику

01:35

Помідори достигнуть за кілька днів: як прискорити дозрівання томатів на грядціВідео

01:22

Бред Пітт розповів, що страждає надзвичайно рідкісною хворобою

Реклама
00:51

Прикмети на 9 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:28

Таємне побачення: Пугачова провела несподівану зустріч в Юрмалі

08 липня, п'ятниця
23:54

Прибирання катівні та неробочий туалет: син очільника Запорізької РВА розповів про жахи полону

23:48

Віталій Козловський розповів, як на 9 травня виступав у Москві

23:23

"Навішали росіянам, завалили танкову роту": Арестович розповів про успіхи ЗСУВідео

23:22

У Собчак розгледіли пристойний вагітний живіт

23:03

Десантники з ЗСУ "демілітаризували" п'ять російських танків і захопили полонених

23:03

Захищаючи Україну від окупантів загинув учасник шоу Екси Олександр Стрикаль

22:53

Російський музичний критик назвав російську співачку, яка назавжди покинула РФ

22:33

Росіяни вербують у в'язницях зеків на війну з Україною - ГеращенкоВідео

22:30

Не лише HIMARS: Україна отримає від США новий пакет військової допомогиВідео

22:29

Олег Жданов. Потужний потенціал України в ракетобудуванніВідеоблоги

22:15

Росія померла, культура померла: російський режисер і драматург висловився про батьківщину

22:13

Психологічна допомога в умовах війни: прості та важливі поради експертаВідео

21:48

Відновлення доріг: скільки необхідно коштів та що відбудують в першу чергуВідео

21:46

"Абсолютна нісенітниця": Данілов спростував чутки про конфлікт Зеленського із ЗалужнимВідео

21:22

Молода дружина Макаревича на тропічних островах показала, як виглядає через три місяці після пологів

21:11

"Навіщо мерцеві 300 тисяч рублів?": росіяни активно "косять" від призову в російську армію - ReutersВідео

21:08

Вогонь по центрах управління і складах: в ОП розповіли про перелом у війні з РФВідео

20:34

"Українська ніч настане - вас поховає": партизани передали потужний "Привіт" колаборантам

Реклама
20:31

Данілов допустив компроміс щодо повернення Криму та нагадав про "розвал Росії"Відео

20:10

Мобільний зв'язок відновлюють під час війни: стало відомо, за яких умовВідео

20:10

Прикмети на 10 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:07

Почався відлік часу: екстрасенс розповів про терміни завершення війниВідео

20:03

Як допомогти людині пережити важку втрату: поради психотерапевтаВідео

19:58

Росіяни скаржаться на байдужість Путіна до величезних втрат в Україні - розвідкаВідео

19:49

Штурм РФ захлинувся: на Донбасі ЗСУ "покришили" окупантів, у ворога втратиВідео

19:40

Останніми в заручниках залишаться білорусиПогляд

19:33

Помер засновник легендарного рок-гурту Nazareth - гітарист та автор пісень Менні ЧарлтонВідео

19:29

У США ексчоловік жорстоко позбавив життя українку-патріотку: сиротами залишилися троє дітей

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти