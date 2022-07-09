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Пекельна спека повертається: синоптик попередив українців і назвав дату

9 липня 2022, 04:30

Сонячна енергія прогріватиме атмосферу, очікується повернення спеки.

спека, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

Центральна Україна опинилася в улоговині південного циклону, "затиснутого" із Заходу і Сходу відносно малохмарною антициклональної погодою, розповів синоптик Віталій Постригань.

Як пише він в Facebook, грозовий фронт має теплі і холодні ділянки, зливи можуть бути як вночі, так і в денні години. При цьому дуже висока ймовірність того, що локально випаде значний дощ.

Разом з тим найближчим часом зливи з грозами набудуть локального і короткочасного характеру.

Синоптик прогнозує, що нестійка погода збережеться щонайменше до 12 липня.

Разом з тим з 12 липня погоду формуватиме антициклон, при цьому атмосфера стабілізується, зазначив він.

Постригань додав, що сонячна енергія буде прогрівати атмосферу, тому з 14 липня очікується повернення спеки. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

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