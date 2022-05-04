Бережіть врожай: Україну атакують заморозки та похолодання

Ночі в Україні ще будуть дуже холодні та морозні.
Погода в Україні принесе заморозки і похолодання. Крім того, в деяких регіонах країни буде підвищений рівень пожежної небезпеки.
Синоптики оголосили "жовтий" рівень небезпеки.
"5-6 травня вночі в північних, більшості західних і центральних областей, 6 травня і в східних областях на поверхні грунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпеки, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.
4-6 травня у Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, більшості районів Кіровоградської, Одеської, 6 травня та Житомирської, Київської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
А ось 4 травня в Україні ще буде тепло.
Протягом дня очікується +14 +17, тепліше буде на Сході та півдні +17 + 22 градуси. А ось на півночі і північному сході свіже +12 +16 градусів.
Ночі ще будуть холодні, найближчої передбачається +5 + 9 градусів.
Синоптики ресурсу meteoprog.ua склали прогноз погоди на 2 тижні для Києва.
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