Бабине літо в Україні зіпсують дощі: в яких областях чекати опадів

Бабине літо в Україні зіпсують дощі / УНІАН

Погода в Україні на вихідних 8-9 жовтня порадує сонячним небом, але опади очікуються в декількох областях.

У вихідні над територією України переважатиме поле підвищеного тиску, повідомили в Гідрометцентрі.

"Температура не зміниться, крім деяких областей. У вихідні переважно без опадів, лише в неділю вночі в західних, вдень у північних областях місцями невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман", - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 3-10 ° тепла, вдень 12-19°, у південній частині, завтра і в західних областях до 22 °.

Синоптики прогнозують, що в понеділок на Лівобережжі пройдуть короткострокові дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 4-11°, у західних областях 0-5 ° тепла, вдень в Україні 10-16°.

Раніше кліматолог Віра Балабух розповіла, що зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів. Попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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