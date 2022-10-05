Україну різко накриє спека, а потім завалить снігом: синоптики розповіли про аномальну погоду

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні найближчими днями порадує всіх своєю спекою. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, вже з 6 жовтня настане суха погода, буде поглядати сонце та блакитне небо.

Невеликі дощі можливі тільки на заході і півночі України і тільки в неділю, 9 жовтня.

6 жовтня в Україні дощів не очікується, вітер західного напрямку буде невеликим або помірним. Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах +15 +20 градусів.

У найближчі дні в Україні опадів (крім півночі і заходу 9 жовтня) не очікується, бабине літо порадує комфортними і красивими днями.

Коли чекати снігу в Україні

Синоптик Ігор Кибальчич зазначає, що кількість опадів у жовтні перевищить норму на 20-40%. При цьому помірне зволоження і місцями навіть дефіцит дощів очікується в південних регіонах.

"Випадання першого снігу в деяких регіонах країни можливе вже в другій декаді жовтня, що не є аномальним для другого місяця осені", - додав Ігор Кибальчич.

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Погода в Україні

Як повідомляв Главред, раніше народний синоптик Стас Щедрін говорив, що бабине літо 2022 прийде в Україну на початку жовтня - в період з 1 по 10 число.

Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода в Україні восени буде дуже контрастною. У жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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