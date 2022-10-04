Накриє бабине літо: українців приголомшили прогнозом різкого потепління

У жовтні прогнозується довгоочікуваний період сонячної і теплої погоди, розповіла представник Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Українці зможуть порадіти "бабиному літу". Початок місяця при цьому обіцяє бути дощовим, хоча температура буде поступово підвищуватися", - зазначила вона в коментарі Realist.online.

Синоптик прогнозує, що в середині місяця циклон з південного заходу принесе сонячні і теплі дні. Однак в Карпатах і на півночі країни може відзначатися мокрий сніг.

"Не можна виключати, що вже наприкінці жовтня в Карпатському регіоні та на півночі України землю накриє мокрий сніг, який швидко розтане. На півдні і заході країни буде помітно тепліше і сухіше", - розповіла представник Укргідрометцентру.

У той же час Голеня не стала обнадіювати оптимістичними прогнозами. За її словами, цього року погода відрізняється суворістю. Холодними були весна і велика частина літа. Є ймовірність, що і осінь не стане винятком.

Коли чекати "бабиного літа"

Зазначимо, що про швидке настання "бабиного літа" говорить і народний синоптик Стас Щедрін. За прогнозами, настане тепла і ясна погода. Вже через кілька днів на зміну похолоданню і дощам прийде бабине літо, передає Дніпровська Панорама.

"Є дуже хороші новини. Починаючи з 5 жовтня по 10-12 жовтня по всій Україні погодні умови стабілізуються, очікується повне припинення опадів у всіх областях", — сказав він.

За його словами, настане тепла і ясна погода, всюди стовпчики термометрів покажуть від +6 +10 вночі і до +18 +22 в денні години.

"Коротко кажучи, настане справжнє бабине літо зі стійким теплом і безхмарним небом", — додав синоптик.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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